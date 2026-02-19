Haberler

Çay ocağına pompalı tüfekli saldırıda 2 tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir çay ocağına düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağına düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 11 Şubat tarihinde Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Saat 15.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen maskeli şüpheli ya da şüpheliler tarafından iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmalar, çay ocağı işletmecisi Burak E.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti. Yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 12 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte S.A. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen A.Y. de yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan A.Y., Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
