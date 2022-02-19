Kocaeli'de çatıdan havalandırma boşluğa düşen kişi yaralandı
AA, Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Ömerağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokak'ta onarmak için çıktığı çatıda plastik sundurmaya basan Şaban A. (68) 6. kattan havalandırma boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan Şaban A, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar meydana gelen Şaban A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel