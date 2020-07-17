Kocaeli'de çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde onarım için çıktığı çatıdan düşen işçi, yaşamını yitirdi.
17.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:44
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde onarım için çıktığı çatıdan düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nde bir iş yerinin çatısında tadilat yapan Serkan Tekin (44), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
Çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekibi, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Tekin'in cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA