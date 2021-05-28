Kocaeli'de çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kocaeli'de çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kocaeli'de çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi Şehit Murat Kaya Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatısında tadilat çalışması yapan işçi İbrahim Y, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yaralı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİSİ 5 AYDA 2 KEZ CÜZDAN BULUP, SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ
AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİSİ 5 AYDA 2 KEZ CÜZDAN BULUP, SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Antony Blinken Adnan Menderes Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 21:17:22. #1.16#

title