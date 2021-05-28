Kocaeli'de çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi Şehit Murat Kaya Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatısında tadilat çalışması yapan işçi İbrahim Y, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yaralı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal