Kocaeli'de çatı yangınında 3 kişi dumandan etkilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de çatı yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

AA, Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de çatı yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Beylikbağı Mahallesi 306 Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişiye, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale yapıldı. İki kişi, daha sonra tedbir amacıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Kocaeli'de çatı yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de çatı yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de çatı yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de çatı yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

AA / Esmer Geçal - Güncel

112 Acil Çağrı, Kocaeli, Yangın, Gebze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title