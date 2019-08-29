Kocaeli'de çatı yangını

29.08.2019 14:42

Gebze ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkıp yandaki binanın çatısına da sıçrayan yangında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi 1016. Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangın yandaki binanın çatısına da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Gerçekleştirilen çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA