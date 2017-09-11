Kocaeli'de Çatı Yangını

KOCAELi (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova, Körfez, Derince ve İzmit'ten itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alındı.



Yangın sonucu binanın çatı bölümünde hasar meydana geldi.



Öte yandan yangına müdahale ederken hafif yaralanan itfaiye görevlileri Abdullah Aydemir ve Hasan Büyükçolpan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.