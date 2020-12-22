Kocaeli'de çatı ve ev yangını
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Kocaeli'de çatı ve ev yangını

22.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:24
Kocaeli'de çatı ve ev yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mevlana Mahallesi 883/2 Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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Osman Gazi Mahallesi Beyazıt Sokak'ta İrfan Yurtseven'e ait tek katlı gecekondudaki dondurma dolabında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine etraftaki vatandaşlar, itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri etrafta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasının ardından söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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