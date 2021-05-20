Kocaeli'de çatı izolasyonu sırasında çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'de çatı izolasyonu sırasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de çatı izolasyonu sırasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin çatı izolasyonu sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin çatı izolasyonu sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kirazpınar Mahallesi 2785 Sokak'ta Metin Yıldız'a ait müstakil evin çatısındaki yalıtım malzemeleri pürmüzle izolasyon yapıldığı sırada alev aldı.

Alevlerin kısa sürede çatıyı sarması üzerine müdahalede bulunan Yıldız, itfaiyeye haber verdi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, Yıldız'ın elinde ve ayaklarında hafif yanıklar oluştu.

Kocaeli'de çatı izolasyonu sırasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de çatı izolasyonu sırasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de çatı izolasyonu sırasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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