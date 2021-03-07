Kocaeli'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

07.03.2021 08:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 08:34
Kocaeli'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazpınar Mahallesi kuzey yan yol mevkisinde U.A. idaresindeki 34 GM 9640 plakalı otomobil ile T.A. yönetimindeki 34 CPP 738 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerden U.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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