Kocaeli'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
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Kocaeli'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

02.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:54
Kocaeli'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafapaşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde E.A. yönetimindeki 34 KV 795 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyreden B.K. idaresindeki 41 ABP 763 plakalı motosiklet çarpıştı.

Yola savrularak yaralanan sürücülere, olay yerine çağırılan ambulansta müdahalede bulunuldu.

???????Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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