Kocaeli'de cankurtaran ekiplerinin başarısı

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, sezon başından bu yana boğulma tehlikesi geçiren 469 kişiyi kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonunun başlamasıyla Kocaeli'nin Karadeniz ve Marmara sahillerindeki plajlarda yoğunluk yaşanıyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma vakalarına anında müdahale ederek boğulmaların önüne geçiyor.

Sivil toplum kuruluşlarının da görev aldığı 200 cankurtaran, Kandıra Karadeniz bölgesinde Cebeci, Kumcağız, Miço Bayanlar, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı plajları İzmit Körfezi'nde Karamürsel ile Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu Bayanlar plajı dahil 10 bölgede hizmet veriyor.

KOSKEM cankurtaranları, 1-7 Temmuz'da boğulma tehlikesi geçiren 143 kişiyi kurtardı.

Sezon başından bu yana boğulmaktan kurtarılanların sayısı ise 469 oldu.

Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 57 vatandaşa, ambulans birimleri tarafından sağlık hizmetleri verildi.

- 10 bin el broşürü dağıtılacak

Boğulmaların başlıca sebebi olan içe çeken akıntı hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 10 bin el broşürü dağıtılacak.

Sesli anons sistemlerini de kuran KOSKEM ekipleri, gerekli durumlarda vatandaşlara uyarı ve ikaz yapılabilecek.

KOSKEM ekipleri, vatandaşlara dalgalı denize girmemeleri ve cankurtaran hizmeti verilen sahilleri tercih edilmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA