Kocaeli'de cam fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'de cam fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

30.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:31
Kocaeli'de cam fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir fabrikanın kapı sisteminde çıkan yangın söndürdü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir fabrikanın kapı sisteminde çıkan yangın söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Karasu Caddesi'nde, bir cam fabrikasının sevkiyat bölümü otomatik kapısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle otomatik kapı sisteminde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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