Kocaeli'de çalışma zorunluluğu bulunanlar ulaşımdan faydalanacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel

Kocaeli'de çalışma zorunluluğu bulunanlar ulaşımdan faydalanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından çalışma zorunluluğu bulunanlara ücretsiz ulaşım hizmeti verileceğini duyurdu.

11.04.2020 02:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:38
Kocaeli'de çalışma zorunluluğu bulunanlar ulaşımdan faydalanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından çalışma zorunluluğu bulunanlara ücretsiz ulaşım hizmeti verileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüsler ile tramvayın, çalışma zorunluğu bulunan basın mensubu, sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve benzeri meslek grubundaki çalışanlar için ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Bu süreçte çalışanlar, kentteki 65 hattaki otobüsler ile sabah ve akşam saatlerinde de tramvayı kullanabilecekler.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Panik yok. Ekiplerimiz hazır. Tedbirlerimiz tamam. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her şey 'Vefa Destek Grupları' ve Büyükşehir Belediyemiz ekipleri tarafından karşılanacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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