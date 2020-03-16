Kocaeli'de caddeler koronavirüse karşı ilaçlanıyor KOCAELİ'de belediye ekipleri, insan yoğunluğunun olduğu caddelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

KOCAELİ'de belediye ekipleri, insan yoğunluğunun olduğu caddelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İzmit'in yoğun cadde ve sokaklarında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında camiler, otogar, tren garı gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlar dezenfekte edilirken, cadde ve sokaklarda yapılan çalışma sırasında ise zabıta araçlarından yapılan anonslar ve siren sesleri ile vatandaşlara ilaçtan korunmaları yönünde uyarıda bulunuldu. 32 ekip ile şehrin 12 ilçesinde çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

- İzmitkocaeli

Kaynak: DHA