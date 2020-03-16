Kocaeli'de caddeler koronavirüse karşı ilaçlanıyor Kocaeli'de caddeler koronavirüse karşı ilaçlanıyorKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin yoğun olduğu caddelerde dezenfekte çalışması yaptı.

Kocaeli'de caddeler koronavirüse karşı ilaçlanıyor

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin yoğun olduğu caddelerde dezenfekte çalışması yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İzmit'in yoğun cadde ve sokaklarında dezenfekte çalışması yaptı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında camiler, otogar, tren garı gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlar dezenfekte edilirken, cadde ve sokaklarda yapılan çalışma sırasında ise zabıta araçlarından yapılan anonslar ve siren sesleri ile vatandaşlara ilaçtan korunmaları yönünde uyarıda bulunuldu. 32 ekip ile şehrin 12 ilçesinde çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA