Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı
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Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı

21.11.2020 13:44 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:47
Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan yeni tedbirlerin ardından Kocaeli'nde cadde ve sokaklar boş kaldı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan yeni tedbirlerin ardından Kocaeli'nde cadde ve sokaklar boş kaldı. Kocaeli'nde 7/24 görüntü alan şehir kameralarında cadde ve sokakların sakinliği dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgeyle birlikte kısıtlamalar getirildi. Esnaflar için geçtiğimiz akşam başlayan kısıtlamalar, vatandaşlar için bu akşam saat 20.00'dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Kısıtlama akşam 20.00'dan sonra olmasına rağmen çok sayıda vatandaş  bugün sokağa çıkmamayı tercih etti. Kocaeli'nin ilçeleri de dahil olmak üzere çeşitli noktalarında 7/24 görüntü alan şehir kameralarında cadde ve sokaklardaki sakinlik ve çok az sayıda insan olması dikkat çekti. 


Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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