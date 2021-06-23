Kocaeli'de bulunan Kızıl Şahin yavruları koruma altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de bulunan Kızıl Şahin yavruları koruma altına alındı

Kocaeli'de bulunan Kızıl Şahin yavruları koruma altına alındı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Derince ilçesinde köylüler tarafından bulunan yaklaşık 15-20 günlük olduğu belirlenen iki kızıl şahin yavrusu, Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerince Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na getirilerek tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan iki Kızıl Şahin yavrusu, "Büyükşehir Acil Tamir Takımı" (A Takımı) ekiplerince, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

YERDE BİTKİN HALDE BULUNDU

İlçe kırsalında ormanlık alanda yürüyen köylüler, yerde bitkin halde iki Kızıl Şahin yavrusu gördü. Kuşlara su veren vatandaşlar, durumu Tahtalı Mahallesi Muhtarı Erkan Tokuç'a iletti. Tokuç da, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde hizmet vermek üzere kurulan A Takımı ekiplerine haber verdi. Bölgede çalışma yapan ekipler, Tahtalı Mahallesi'ne gelerek, şahinleri teslim aldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

A Takımı ekiplerince alınan yavru şahinler, Büyükşehir Belediyesi'nin prestij projelerinden biri olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimlerine teslim edildi. Yetkililerce koruma altına alınan Kızıl Şahinlerin, veteriner hekimlerce yapılan muayenesinde genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Merkezde, destek tedavi uygulanan yavru kuşların, gücüne kavuştuktan sonra veteriner hekimlerin onayıyla doğal yaşama salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Bültenler

CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
Sahili kaplayan müsilaj nedeniyle Darıca'da denize girmek yasaklandı
Sahili kaplayan müsilaj nedeniyle Darıca'da denize girmek yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Boris Johnson Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hadise Emel Sayın Hülya Avşar Merve Dizdar
Spor Ali Koç Metin Oktay Mert Müldür Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de bulunan Kızıl Şahin yavruları koruma altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 11:35:17. #1.16#

title