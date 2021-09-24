Kocaeli'de boy yasağına uymadığı için el konulan 3 ton balık ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı - Haberler
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Kocaeli'de boy yasağına uymadığı için el konulan 3 ton balık ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Kocaeli'de boy yasağına uymadığı için el konulan 3 ton balık ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yapılan denetimlerinde boy yasağına uymadığı gerekçesiyle el konulan 3 ton istavrit ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yapılan denetimlerinde boy yasağına uymadığı gerekçesiyle el konulan 3 ton istavrit ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karamürsel İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ereğli balık halinde yapılan denetimlerde, boy yasağına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 3 ton istavrite el konularak, ihmali bulunan kişilere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde el konulan balıklar, Türk Kızılay Karamürsel Şubesi tarafından ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, AA muhabirine, denetimlerde ele geçirilen balıkları teslim alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi.

Alemdar, hayırsever vatandaş tarafından Karamürsel Belediyesi vasıtasıyla 750 kilogram cevizin de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlattı.

Balık dağıtılan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi.

Kocaeli'de boy yasağına uymadığı için el konulan 3 ton balık ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Kocaeli'de boy yasağına uymadığı için el konulan 3 ton balık ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kocaeli'de boy yasağına uymadığı için el konulan 3 ton balık ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı - Haberler
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