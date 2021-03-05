Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşini satırla ağır yaralayan kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir süredir ayrı yaşadığı eşini satırla ağır yaralayan kişi, cezaevine gönderildi.

Bayramoğlu Mahallesi Pırlanta Sokak'ta bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Naciye T. ile Osman T. tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Osman T. (65), eşi Naciye T'yi (48) satırla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Osman T, polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Öte yandan çiftin 5 çocuğu olduğu öğrenildi.

Naciye T'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal