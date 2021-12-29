Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı intihar etti - Haberler
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Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı intihar etti

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı intihar etti
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.

Bir süredir eşi Turgay Ç'den (36) ayrı yaşayan Güzin Ç. (35), eşyalarını almak için Barbaros Mahallesi Dumanlı Sokak'taki evine gitti.

Bu sırada evde bulunan Turgay Ç. eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turgay Ç, önce tabancayla eşini vurdu, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen çiftin cenazeleri, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan, komşularının, Güzin Ç'yi eşinin evde olduğu ve bu nedenle gelmemesi konusunda uyardığı iddia edildi.

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AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri

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