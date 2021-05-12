Eski eşini darbeden kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşandığı eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşandığı eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Mayıs'ta Barbaros Mahallesi'ndeki evinden çıkan Efsun H, boşandığı eşi G.Ş'nin saldırısına uğradı.

Sopayla kadını darbeden G.Ş, olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu kadın, vücuduna aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan kadın, G.Ş'den şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan G.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin sosyal medyadan Efsun H'yi tehdit ettiğinin belirlenmesi üzerine dün yeniden gözaltına alınan G.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise G.Ş'nin sopayla kadını darbetmesi yer alıyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı ulusal ve yerel haber sitelerinde yer alan haberlerde G.Ş'nin serbest kaldığı belirtilse de şüpheli hakkında Efsun H'yi sopayla darbetme, tehdit ve hakarette bulunma nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan G.Ş'nin 4 Mayıs'ta adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin sosyal medyadan Efsun H'yi tehdit ettiğinin belirlenmesi üzerine dün tekrar gözaltına alındığı, adli kontrol kararının yeterli olmayacağı düşüncesiyle bugün tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay