Kocaeli'de boş ve tütün doldurulmuş 181 bin makaron ele geçirildi
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Kocaeli'de boş ve tütün doldurulmuş 181 bin makaron ele geçirildi

05.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:16
Kocaeli'de boş ve tütün doldurulmuş 181 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, boş ve tütün doldurulmuş 181 bin 600 makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, boş ve tütün doldurulmuş 181 bin 600 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, iki iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 709 kutu içerisinde üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan 141 bin 800 boş makaron, içerisi tütün doldurulmuş 39 bin 800 makaron bulundu.

Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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