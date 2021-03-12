Boş dükkanın duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan altın çalan zanlılar İstanbul'da yakalandı
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Boş dükkanın duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan altın çalan zanlılar İstanbul'da yakalandı

12.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:30

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, boş dükkanın duvarını kırıp yan taraftaki kuyumcuya girerek 80 bin lira değerinde altın çaldığı iddia edilen 2 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, boş dükkanın duvarını kırıp yan taraftaki kuyumcuya girerek 80 bin lira değerinde altın çaldığı iddia edilen 2 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 17 Şubat'ta Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki kuyumcudan hırsızlığa ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay yerindeki kameraları inceleyen polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu 2 şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi.

Şüpheliler M.G. (37) ve O.P. (37), Fatih ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Olay günü kullandıkları aracı da İstanbul'dan çaldığı belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da da benzer yöntemlerle hırsızlığa karıştığı tespit edilen şüphelilerin, kuyumcu soygununda çok sayıda makine ve sinyal kesici alet kullandıkları öğrenildi.

Boş dükkanın duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan altın çalan zanlılar İstanbul'da yakalandı
Boş dükkanın duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan altın çalan zanlılar İstanbul'da yakalandı
Boş dükkanın duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan altın çalan zanlılar İstanbul'da yakalandı
Boş dükkanın duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan altın çalan zanlılar İstanbul'da yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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