Boş dükkanın duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan altın çaldılar
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Boş dükkanın duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan altın çaldılar

17.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:44

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş dükkanın duvarını kırarak yan taraftaki kuyumcuya giren 2 zanlı, yaklaşık 80 bin değerinde altın çalarak kaçtı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş dükkanın duvarını kırarak yan taraftaki kuyumcuya giren 2 zanlı, yaklaşık 80 bin değerinde altın çalarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde kuyumcu dükkanı bulunan Nihat Can Kırcı, sabaha karşı güvenlik şirketinden aranması üzerine iş yerinin kameralarını kontrol etti.

Bu sırada içeride 2 kişinin olduğunu gören Kırcı, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin olay yerine geldiğini fark eden 2 zanlı, yaklaşık 80 bin lira değerinde altını çalarak kaçtı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İncelemeler sonucu zanlıların yan taraftaki boş dükkanın duvarını kırarak kuyumcuya girdiği tespit edildi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin aydınlatma lambalarını kırması, altınları aldıktan sonra hızla bölgeden uzaklaşmalarını yer alıyor.

Öte yandan şüphelilerin, yanlarında sinyal kesici alet de getirdiği öğrenildi.

Boş dükkanın duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan altın çaldılar
Boş dükkanın duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan altın çaldılar
Boş dükkanın duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan altın çaldılar
Boş dükkanın duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan altın çaldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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