Kocaeli'de borçlu kişiyi darbettikleri öne sürülen 6 zanlı tutuklandı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde borç meselesi yüzünden bir kişiyi rehin alıp, darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde borç meselesi yüzünden bir kişiyi rehin alıp, darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Başiskele'de iş yerinde bir kişinin zorla tutulduğu ve darbedildiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, darbedilen R.T. bir dolabın içerisinde yarı baygın bulunurken, E.T, M.G, İ.A, T.A, F.A. ve Ş.A. yakalandı.

İş yerindeki aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

R.T'nin borç tahsili için olay yerinde yakalanan zanlılarca darbedildiği, zorla tutulduğu ve cep telefonunun gasbedildiği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA