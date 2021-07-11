Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren kişiyi cankurtaranlar kurtardı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kerpe plajında Mustafa Ö'nün (57) boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, harekete geçti.
Cankurtaranlar, Mustafa Ö'yü sudan alarak sahile çıkardı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa Ö, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım