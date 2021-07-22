Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
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Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı.

Erzurum'dan İstanbul'a dedesine ziyarete gelen M.A.G (14), akrabalarıyla Sardala Koyu'nda denize girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, akrabalarının yardımıyla baygın halde sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık personelinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine götürülen M.A.G, Kocaeli Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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