Kocaeli'de Boğulma

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde şişme bottan düşen kişi boğuldu.



Alınan bilgiye göre, Kerpe sahilinde serinlemek için ablası ve bazı akrabalarıyla denize giren Melih Yetkin (20) bir süre sonra şişme botla kıyıdan açıldı.



Bir süre sonra botun devrilmesi üzerine suya düşen Yetkin, çırpınmaya başladı. Çevredekilerin sudan çıkardığı Yetkin, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yetkin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.