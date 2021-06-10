Kocaeli'de böbrek yetmezliği tedavisi gören anne, oğlundan yapılan nakille sağlığına kavuştu
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Kocaeli'de böbrek yetmezliği tedavisi gören anne, oğlundan yapılan nakille sağlığına kavuştu

Kocaeli'de böbrek yetmezliği tedavisi gören anne, oğlundan yapılan nakille sağlığına kavuştu
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Sağlık

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uzun süre böbrek yetmezliği tedavisi gören Emine Köroğlu, oğlundan yapılan nakille hayata tutundu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uzun süre böbrek yetmezliği tedavisi gören Emine Köroğlu, oğlundan yapılan nakille hayata tutundu.

Dört çocuk annesi 66 yaşındaki Emine Köroğlu, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süre hastanelerde diyaliz tedavisi gördü.

En küçük oğlu Burhan Köroğlu'nun (41) böbreğinin uymasıyla İstanbul'da özel hastanede ameliyata alınan anne Köroğlu, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Emine Köroğlu, AA muhabirine, dört çocuğunun olduğunu belirterek, "Hepsi böbreklerini verdi ancak böbrekleri taş ürettiği için en küçüğünün böbreği uygun olunca oğlum bana ikinci hayatı bağışladı. Allah çocuklarımdan razı olsun." dedi.

"Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum"

Diyaliz tedavisi olurken yemek yeme konusunda çok sıkıntılar yaşadığını aktaran Köroğlu, "Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum. Çocuklarıma vasiyet ettim; öldükten sonra bütün organlarımı bağışlasınlar." ifadesini kullandı.

Evinde istirahat eden Burhan Köroğlu ise herhangi bir şikayetinin olmadığını belirterek, annesini sağlığına kavuşturduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ameliyatı yapan Genel Cerrah Prof. Dr. İbrahim Berber ise genellikle anne ve babaların fedakarlık yaparak çocuklarına organlarını bağışladığını ancak bu ameliyatta tersi bir durum yaşandığını kaydetti.

Organ bağışının çok önemli olduğunu vurgulayan Berber, "Türkiye'deki organ nakli merkezlerinin sayısı, yetişmiş insan gücü ve teknik donanımı, dünyada en ileri ülkeler arasında yer almakta ama buna karşılık organ bağışının yetersizliği nedeniyle yapılan nakillerin çoğu canlılardan yapılmakta. Onun için herkesin bağışta bulunarak organ bekleyenlere umut ışığı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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