Kocaeli'de bitkin bulunan karaca tedavi altına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bitkin bulunan karaca, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı. ???????

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gölkaypark civarında bitkin karacayı fark eden vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, korktuğu anlaşılan karacayı sakinleştirdi.

Hayvanın ilk muayenesini yapan ekipler, karacayı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay