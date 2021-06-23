Kocaeli'de bitkin bulunan 2 kızıl şahin yavrusu korumaya alındı
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Kocaeli'de bitkin bulunan 2 kızıl şahin yavrusu korumaya alındı

Kocaeli'de bitkin bulunan 2 kızıl şahin yavrusu korumaya alındı
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli'de bitkin halde bulunarak Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alınan 2 kızıl şahin yavrusu, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Kocaeli'de bitkin halde bulunarak Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alınan 2 kızıl şahin yavrusu, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi sakinleri, ormanlık alanda bitkin haldeki 2 kızıl şahin yavrusunu gördü.

Hayvanlara su veren vatandaşlar, daha sonra durumu Tahtalı Mahallesi Muhtarı Erkan Tokuç'a iletti.

Tokuç da kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla kurulan Büyükşehir Acil Tamir Takımı (A Takımı) ekiplerine haber verdi.

A Takımı ekiplerince alınan yavrular, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Koruma altına alınan kızıl şahinlerin, veteriner hekimlerce yapılan muayenesinde genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Merkezde destek tedavisi uygulanan ve 20 günlük oldukları belirlenen yavrular, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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