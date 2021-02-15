Birlikte yaşadığı öne sürülen kişi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi
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Birlikte yaşadığı öne sürülen kişi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi

15.02.2021 21:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:55

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı ileri sürülen kişi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı ileri sürülen kişi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şirinköy Mahallesi'nde Hacer Ç. ile bir süredir birlikte yaşadığı iddia edilen H.E. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında H.E. tabancayla ateş ederek Hacer Ç'yi ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli H.E. evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Birlikte yaşadığı öne sürülen kişi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi
Birlikte yaşadığı öne sürülen kişi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi
Birlikte yaşadığı öne sürülen kişi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi
Birlikte yaşadığı öne sürülen kişi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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