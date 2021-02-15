Birlikte yaşadığı öne sürülen kişi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi

Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı

Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 7 bin 945 yeni vaka tespit edildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı ileri sürülen kişi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şirinköy Mahallesi'nde Hacer Ç. ile bir süredir birlikte yaşadığı iddia edilen H.E. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında H.E. tabancayla ateş ederek Hacer Ç'yi ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli H.E. evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner