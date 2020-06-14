Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı
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Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı
14.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:38

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Mimarsinan Mahallesi Elmacık Dere mevkisinde pozitif vakalar tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan bazı kişiler tedavi altına alındı.

Kaymakamlık tarafından, Elmacık Dere mevkisinde 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

"Koronavirüsün asker uğurlamasında bulaştığı haberleri doğru değil"

Mimar Sinan Mahallesi muhtarı Alaattin Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir fabrikada çalışan kişi ile eşi ve çocuklarında Kovid-19 görülmesi üzerine Kaymakamlık kararıyla Elmacık Dere mevkisinde 14 gün süreyle karantina uygulandığını söyledi.

Bazı medya organlarında koronavirüsün asker eğlencesinde bulaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını aktaran Durmuş, "Koronavirüsün asker uğurlamasında bulaştığı haberleri doğru değil, eğlence falan olmadı. 5-10 genç sadece kendi aralarında askeri terminale götürmüşler. Yemek verme, eğlence yapmak için 100-150 kişi bir araya gelinmedi. Fabrikada çalışan bir vatandaşımıza koronavirüs bulaşmış, o da ailesine bulaştırmış. Şu an ailesiyle hastanede karantinaya alındı. Kaymakamımız da tedbir amaçlı karantina uygulamıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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