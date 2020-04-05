Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir sokak korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir sokak korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Müjde Sokak, sokakta yaşayan bir vatandaşta korona virüs tespit edilmesi sonrasında tedbir amacıyla karantinaya alındı. Sokağın giriş ve çıkışları, polis ekipleri tarafından barikatla kapatılırken, sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı. Sokağın her iki girişinde polis ve mahalle bekçileri görevlendirildi. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA