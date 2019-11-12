Kocaeli'de bir şahıs kızıyla kavga eden damadı ve arkadaşını bıçakladı

12.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:39

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde eve eşyalarını almaya gelen kocası ile kavga eden kadın, babasından yardım isteyince eve gelen baba, damadı ve yanındaki arkadaşını bıçaklayarak ağır yaradı.



Olay 14.30 sıralarında Derince Sırrıpaşa Mahallesi Yamaç Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir evinden ayrı olan Turgay G., eşyalarını almak için arkadaşı Serdar B. ile birlikte evine gitti. Eve gelen kocası Turgay G. ile kavga eden Nilgün G. ise babası Nurettin Y.'yi telefonla arayarak yardım istedi. Telefonu kapatan Nurettin Y. hızla kızının evine gitti. Eve geldiğinde damadı Turgay G. ve arkadaşı Serdar B.'yi evde gören baba, yanında taşıdığı bıçağa sarıldı. Nurettin Y.'nin bıçakla saldırdığı Turgay G. ve arkadaşı Serdar B. kanlar içinde yerde kaldı. Bağrışmalar üzerine eve gelen komşular, saldırganın eline sert bir cisimle vurarak bıçağı düşürdükten etkisiz hale getirdikleri saldırganı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim ettiler.



Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Turgay Y.'nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenilirken olay nedeniyle fenalık geçiren 2 kişi de Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA