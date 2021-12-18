Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulunduKocaeli'de 58 yaşındaki 2 çocuk babası bir şahıs, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu

KOCAELİ- Kocaeli'de 58 yaşındaki 2 çocuk babası bir şahıs, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki iki çocuk babası Ahmet Saadettin Can'a telefonla ulaşamayan yakınları kontrol amaçlı eve geldi. Evde Saadettin Can'ın cansız bedeni ile karşılaşan aile, durumu 112 Acil Sağlık Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardında şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

 'Arsamdan yol geçti' diyerek işlek yolu trafiğe kapattı

'Arsamdan yol geçti' diyerek işlek yolu trafiğe kapattı

 Yılın personeli seçilen temizlik işçisinin ölümün altından gönül ilişkisi çıktı! Cinayet de işlemiş

Yılın personeli seçilen temizlik işçisinin ölümün altından gönül ilişkisi çıktı! Cinayet de işlemiş

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title