Kocaeli'de bir şahıs emekli polis ile çatıştı: 2 yaralı
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Kocaeli'de bir şahıs emekli polis ile çatıştı: 2 yaralı

Kocaeli'de bir şahıs emekli polis ile çatıştı: 2 yaralı Aralarında tartışma yaşanan ikili silahla birbirini vurdu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde daha önce aralarında tartışma yaşanan emekli polis memuru ile bir şahıs, karşılaştıkları yerde yeniden tartışmaya başlayarak silahla birbirlerini yaraladılar.

17.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:16

Kocaeli'de bir şahıs emekli polis ile çatıştı: 2 yaralı

Aralarında tartışma yaşanan ikili silahla birbirini vurdu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde daha önce aralarında tartışma yaşanan emekli polis memuru ile bir şahıs, karşılaştıkları yerde yeniden tartışmaya başlayarak silahla birbirlerini yaraladılar. Kanlar içinde yerde kalan iki şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Olay 16.00 sıralarında İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi ve Demokrasi Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önceden tartışma yaşanan emekli polis memuru Cevat Ü.ile Doğan E. (58), Yahya Kaptan Mahallesi, Akkavaklar Caddesi ve Demokrasi Caddesi kesişiminde bir apartmanın bahçesinde karşılaştı. Yeniden tartışmaya başlayan ikili, tartışmanın büyümesi üzerine silahlarına sarılarak birbirine ateş etti. Çıkan çatışmada Cevat Ü. karnından, Doğan E. ise bacağından vurularak yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekiler yerde yatan yaralıları görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri 5 el silah ateş edilen alanda inceleme yaptı. Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.

Kocaeli'de bir şahıs emekli polis ile çatıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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