Kocaeli'de bir kişiyi kesici aletle öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de bir kişiyi kesici aletle öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'de bir kişiyi kesici aletle öldüren zanlı tutuklandı
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi kesici aletle öldüren şüpheli tutuklandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi kesici aletle öldüren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak'ta Yeni Mahalle'de M.Y'nin kesici aletle öldürülmesine ilişkin O.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bagajdaki yolculuk için 'gırgır şamata' açıklaması

Bagajdaki yolculuk için 'gırgır şamata' açıklaması

 Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Bilişim Ağı'nı devreye sokuyor! Yarıyıl tatilinde ilk kez kullanılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Bilişim Ağı'nı devreye sokuyor! Yarıyıl tatilinde ilk kez kullanılacak

 Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi
AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi kesici aletle öldüren şüpheli tutuklandı.

title