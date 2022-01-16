Kocaeli'de bir kişiyi kesici aletle öldüren zanlı tutuklandı
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi kesici aletle öldüren şüpheli tutuklandı.
GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi kesici aletle öldüren şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak'ta Yeni Mahalle'de M.Y'nin kesici aletle öldürülmesine ilişkin O.K'yi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri