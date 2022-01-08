Kocaeli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde 3 Ocak'ta O.Ç.K'nin bıçaklı kavgada öldürülmesiyle ilgili yakalanan Y.Ç. ile kardeşler U.K. ve İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Darıca'da 3 Ocak'ta çıkan kavgada bıçakla yaralanan O.Ç.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet