Kocaeli'de bir kişinin evinde başına isabet eden kurşunla ölmesine ilişkin dava
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Kocaeli'de bir kişinin evinde başına isabet eden kurşunla ölmesine ilişkin dava

Kocaeli'de bir kişinin evinde başına isabet eden kurşunla ölmesine ilişkin dava
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin evindeyken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin evindeyken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Faruk T. ve Faruk K. ile tutuksuz sanıklardan E.B, maktul Taner Çakmak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklardan Faruk T, Ağrı'dan küs olduğu eşiyle barışmak için Kocaeli'ye geldiğini belirtti.

Yolda karşılaştıkları tutuksuz sanıklardan kayınpederi M.A'nın kendilerine ateş ettiğini savunan Faruk T, kendisinin de bir el ateşle cevap verdiğini ileri sürdü.

Faruk K. de Faruk T. ile Körfez'de yemek yedikten sonra yolda yürümeye başladıklarını, bir arabanın önlerinde durduğunu, bu sırada araçtaki bir kişinin elinde tüfek gördüğünü söyledi.

Bu sırada Faruk T'nin 5 veya 6 kez ateş ettiğini belirten Faruk K, karşılıklı çatışma yaşandığını ve mermilerin nereye isabet ettiğini görmediğini anlattı.

Çatışma sırasında duvarın arkasına saklandığını belirten Faruk K, Faruk T'nin elindeki silahı alıp kimseye hedef almadan yere ateş açtığını kaydetti.

Maktul Çakmak'ın ablası Hülya Çakmak ise kardeşiyle evde oturdukları sırada silah sesi duyduğunu ifade ederek, sonrasında kardeşini kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü dile getirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ve olay yerinde keşif gerçekleştirilmesine hükmederek, duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde geçen yıl 20 Ekim'de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada evinde otururken başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Taner Çakmak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan Faruk T. ve arkadaşı Faruk K. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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