Bir kişinin arsasında boynundan vurulmuş bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
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Bir kişinin arsasında boynundan vurulmuş bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

18.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:14

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir kişinin arsasında boynundan vurulmuş bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir kişinin arsasında boynundan vurulmuş bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Mart'ta Sercan T'nin (31) Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi'ndeki arsada yer alan barakadan açılan ateşle öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli Ali M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir kişinin arsasında boynundan vurulmuş bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
Bir kişinin arsasında boynundan vurulmuş bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
Bir kişinin arsasında boynundan vurulmuş bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
Bir kişinin arsasında boynundan vurulmuş bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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