Kocaeli'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafapaşa Mahallesi'nde aracına binerken Kayhan Kaçar'a (39) tabancayla ateş açıldı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Kaçar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekipleri, Kaçar'ın eski çalışanı olduğu öğrenilen M.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaçar'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesine gönderildi.

Kaynak: AA