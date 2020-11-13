Kocaeli'de bir kişi silahla eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti
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Kocaeli'de bir kişi silahla eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

13.11.2020 02:37 | Son Güncelleme: 13.11.2020 02:40
Kocaeli'de bir kişi silahla eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini ve oğlunu pompalı tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini ve oğlunu pompalı tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi Keskin Sokak'ta bulunan evde Veysel Ö. (54), henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Serap Ö. (44) ve oğlu Suat Ö'ye (26) pompalı tüfekle ateş açtı.

Veysel Ö, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşlerin boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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