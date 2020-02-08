Kocaeli'de bir kişi otelde ölü bulundu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi, otel odasında ölü bulundu.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi, otel odasında ölü bulundu.
Değirmendere Yalı Mahallesi Deliloğlu Caddesi'ndeki bir otelde kalan S.K'ye (28), otel personeli telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine odaya giren görevliler, S.K'nin hareketsiz halde yattığını gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri S.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.