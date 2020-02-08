Kocaeli'de bir kişi otelde ölü bulundu
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Kocaeli'de bir kişi otelde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi, otel odasında ölü bulundu.

08.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:31
Kocaeli'de bir kişi otelde ölü bulundu

'nin ilçesinde bir kişi, otel odasında ölü bulundu.

Değirmendere Yalı Mahallesi Deliloğlu Caddesi'ndeki bir otelde kalan S.K'ye (28), otel personeli telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine odaya giren görevliler, S.K'nin hareketsiz halde yattığını gördü.

verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri S.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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