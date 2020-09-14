Kocaeli'de bir kişi ormana ektiği keneviri hasat ederken gözaltına alındı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alana kenevir ektiği tespit edilen kişi, hasat yaparken suçüstü yakalandı.
14.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:30
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alana kenevir ektiği tespit edilen kişi, hasat yaparken suçüstü yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Y.E'nin Çınarlı Mahallesi'nde ormanlık alana kenevir ektiği tespit edildi.
Şüphelinin hasat yaptığı sırada gözaltına alındığı operasyonda, 197 kök kenevir bitkisi ile 1638 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, alınan arama kararıyla şüpheli Y.E'nin Körfez ilçesindeki evinde 284 gram esrar, 280 gram kenevir tohumu, 7 gram toz esrar, 9,85 gram plaka esrar, 2 sentetik hap ve 2 değirmen buldu.
Kaynak: AA