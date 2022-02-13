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Kocaeli'de bir kişi iş merkezinde ölü bulundu

AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de bir kişi iş merkezinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş merkezinde bir erkek cesedi bulundu.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş merkezinde bir erkek cesedi bulundu.

Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde 7 katlı bir iş hanının 7. katında bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis, cesedin Veli Öztürk'e ait olduğunu belirledi.

Öztürk'ün cesedi, Gebze Merkez Mezarlığı morguna kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

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