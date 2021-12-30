Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi Bozkurt Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Seyfi Şahin'den (66) haber alamayan yakınları, ikamete geldi.
Eve giren ve Şahin'i hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet