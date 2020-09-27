Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu
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Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu

27.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:50
Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 58 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 58 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Tunay Sokak'ta bir apartman giriş katında yalnız yaşayan Muhammet Uğur Kadıoğlu'nun (58) evinden koku gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık personeli, itfaiye ekipleri vasıtasıyla eve girdi.

Sağlık ekipleri, odada hareketsiz yatan Kadıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Kadıoğlu'nun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Ev sahibi Şamil Coşkun, gazetecilere, kiracısı olan Kadıoğlu'nun yaklaşık 4,5 ay önce eve taşındığını belirterek, "Herhangi bir sağlık problemi yoktu. Komşuları kendisini en son geçen salı günü görmüş." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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