Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu
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Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:00
Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu

'nin ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Hızır Mahallesi Dileğim Sokak'ta bir binanın giriş katındaki dairede yaşayan Emre Ocakçı'dan (33) iki gün alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Ekiplerin yardımıyla eve giren yakınları Ocakçı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ocakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin evde inceleme yapmasının ardından Ocakçı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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